Несколько школ в Ирландии закрылись после поступившей угрозы нападения

Несколько школ в графстве Клэр в Ирландии были вынуждены закрыться после поступившей угрозы о нападении, которая оказалась ложной.

Несколько школ в графстве Клэр в Ирландии были вынуждены закрыться после поступившей угрозы о нападении, которая оказалась ложной.

Как передает Report, об этом сообщает газета Irish Mirror со ссылкой на правоохранителей.

"Сегодня утром некоторые школы в графстве. Клэр были закрыты из-за предполагаемой угрозы в их адрес", - говорится в материале.

Сообщается, что утром в полицию поступило сообщение, что в несколько школ было разослано письмо с угрозами. В электронном письме отправитель, указав свое имя, сообщил, что собирается осуществить "одно из самых масштабных нападений в истории Ирландии".

Отправитель письма утверждал, что разместил огнестрельное оружие вокруг школ, указанных в сообщении, пишет издание.

Несмотря на то, что правоохранители пришли к выводу, что угроза была ложной, ведется расследование.