Французская SNCF: Поджоги ж/д путей затронут около 800 тыс. пассажиров

Компания Eurostar, занимающаяся высокоскоростными железнодорожными пассажирскими перевозками в Европе, заявила об отмене нескольких рейсов и увеличению времени в пути между Лондоном и Парижем.

Перебои в движении поездов во Франции в день открытия Олимпиады затронут около 800 тыс. пассажиров.

Как передает Report cо cсылкой на Le Parisien, об этом заявили в Национальной компании железных дорог Франции - SNCF.

Компания сообщила, что минувшей ночью злоумышленники устроили поджоги на нескольких высокоскоростных линиях - Вержиньи (департамент Йонна), Париж-Марсель, Круазий (коммуна Па-де-Кале), Париж-Лилль и т.д.

12.14

Компания Eurostar, занимающаяся высокоскоростными железнодорожными пассажирскими перевозками в Европе, заявила об отмене нескольких рейсов и увеличении времени в пути между Лондоном и Парижем.

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом говорится в сообщении компании.

"Акты вандализма во Франции повлияли на работу высокоскоростной линии между Парижем и Лиллем. Все высокоскоростные поезда, идущие в Париж и прибывающие из Парижа, сегодня, в пятницу 26 июля, будут перенаправлены на классическую линию. Это увеличит время в пути примерно на полтора часа", - сказано в сообщении.

Во Франции в ночь перед открытием Олимпийских игр в Париже предположительно в результате диверсий повреждены несколько высокоскоростных железнодорожных линий.

По данным Le Parisien, французская железнодорожная компания SNCF сообщила о том, что ряд поездов были отменены, другие следуют с опозданием, на вокзалах возникли очереди.

Пострадали линии высокоскоростных поездов TGV, ведущие из Парижа в северном, западном и восточном направлениях - на Лилль, Страсбург и Бордо. Сообщается, что удалось предотвратить еще один поджог на линии, ведущей на юг, в сторону Лиона и Средиземноморского побережья.