Несколько ракет упали в районе генконсульства США на севере Ирака

Несколько ракет упали неподалеку от здания генерального консульства США в городе Эрбиль на севере Ирака. Об этом в ночь на воскресенье сообщило Национальное иракское информационное агентство.

Несколько ракет упали неподалеку от здания генерального консульства США в городе Эрбиль на севере Ирака.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Национальное иракское информационное агентство.

По его данным, к настоящему моменту в городе прогремело не менее трех взрывов, звучат сирены тревоги. Помимо этого, работу приостановил международный аэропорт столицы Курдского автономного района Ирака, в регионе прекращено гражданское авиасообщение.

Губернатор Эрбиля Омед Хошнав уточнил, что в результате ракетной атаки в городе никто не пострадал. Информации о разрушениях также не поступало. Местные власти начали расследование произошедшего.

В связи со случившимся американское посольство в Багдаде усилило свою охрану и полностью закрыло территорию дипмиссии.