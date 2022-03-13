Несколько ракет упали в районе генконсульства США на севере Ирака

Несколько ракет упали неподалеку от здания генерального консульства США в городе Эрбиль на севере Ирака.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Национальное иракское информационное агентство.
По его данным, к настоящему моменту в городе прогремело не менее трех взрывов, звучат сирены тревоги. Помимо этого, работу приостановил международный аэропорт столицы Курдского автономного района Ирака, в регионе прекращено гражданское авиасообщение.
Губернатор Эрбиля Омед Хошнав уточнил, что в результате ракетной атаки в городе никто не пострадал. Информации о разрушениях также не поступало. Местные власти начали расследование произошедшего.
В связи со случившимся американское посольство в Багдаде усилило свою охрану и полностью закрыло территорию дипмиссии.