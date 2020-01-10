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Несколько посольств приостановили работу в Канберре из-за пожаров

Несколько посольств приостановили работу в Канберре из-за пожаров

Несколько зарубежных дипмиссий приостановил работу в Канберре в связи с высокой пожарной опасностью, задымлениями, загрязнением воздуха на фоне жаркой погоды с сильным ветром в Австралии, cообщает Report cо ссылкой на ТАСС. 

По данным Financial Times, временно закрылась "из-за опасного для здоровья загрязнения воздуха" дипмиссия Венгрии, все запросы в адрес которой дипломаты рекомендуют направлять в консульства страны в Сиднее и Мельбурне. Ранее по этой причине в Канберре приостановили деятельность посольства Ирландии и Италии. Теперь, по данным издания, это намеревается сделать и дипмиссия Израиля.

Согласно информации исполнительного директора Канберрской торговой палаты Майкла Шапера, в Канберре закрылись также многие правительственные институты.

Как сообщили Report в МИД Азербайджана, посольство нашей страны в Австралии  осуществляет работу в нормальном режиме. 

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