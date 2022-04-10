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Несколько кандидатов в президенты Франции призвали голосовать за Макрона

Несколько кандидатов в президенты Франции призвали голосовать за Макрона Кандидат в президенты Франции от правоцентристской партии «Республиканцы» Валери Пекресс, а также лидер социалистов и мэр Парижа Анн Идальго призвали голосовать за Эмманюэля Макрона во втором туре выборов.
Другие страны
10 апреля 2022 г. 23:00
Несколько кандидатов в президенты Франции призвали голосовать за Макрона

Кандидат в президенты Франции от правоцентристской партии «Республиканцы» Валери Пекресс, а также лидер социалистов и мэр Парижа Анн Идальго призвали голосовать за Эмманюэля Макрона во втором туре выборов.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, Пекресс признала, что потерпела поражение на выборах (она набрала 5,1% голосов) и заявила, что «результаты вызывают у нее разочарование».

Мэр Парижа Анн Идальго, которая по итогам первого тура получила около 2,1% голосов, призвала «со всей серьезностью проголосовать 24 апреля «против крайне правых Марин Ле Пен и отдать голос Эмманюэлю Макрону».

Не прошедший во второй тур кандидат «Зеленых» Янник Жадо также поддержал кандидатуру Макрона.

Лидер французской Компартии Фабьен Руссель официально не выразил поддержки Макрону, но призвал своих сторонников голосовать против Ле Пен.

Аналогичную позицию высказал лидер левого оппозиционного движения «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон.

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Версия на азербайджанском языке Fransada ikinci tura keçə bilməyən bəzi namizədlər Makronu dəstəkləyib

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