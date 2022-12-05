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Несколько детей пострадали при нападении с ножом в школе на юго-западе Германии

Несколько детей пострадали при нападении с ножом в школе на юго-западе Германии Несколько детей пострадали при нападении с ножом в школе на юго-западе Германии.
Другие страны
5 декабря 2022 г. 15:25
Несколько детей пострадали при нападении с ножом в школе на юго-западе Германии

Несколько детей пострадали при нападении с ножом в школе на юго-западе Германии.

Как передает Report, об этом сообщает Bild.

Уточняется, что утром 5 декабря мужчина напал на двух учениц начальной школы Штутгарта в коммуне Иллеркирхберг и скрылся в общежитии для беженцев. Школьницы тяжело ранены.

"Очевидцы немедленно позвонили в полицию и службу спасения. Служба спасения оказала помощь девочкам и доставила их в больницу", - пишет издание.

Сообщается, что полиция окружила здание, в котором скрылся преступник, взяла его штурмом и задержала всех жильцов. По факту произошедшего ведется расследование.

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