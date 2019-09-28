Несколько делегаций покинули зал Генассамблеи ООН во время выступления Венесуэлы

Делегации нескольких стран покинули в пятницу зал Генеральной Ассамблеи ООН во время выступления вице-президента Венесуэлы Дельси Родригес. Как передает Report, об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала пленарных заседаний Генассамблеи.

Зал, в частности, покинули представители США и Колумбии. В состав колумбийской делегации вошли представители венесуэльской оппозиции. Они выкрикнули имя своего лидера Хуана Гуайдо, после чего вышли из зала.

Во время выступления Родригес зал Генассамблеи покинули не менее восьми делегаций.

Дипломаты европейских стран остались сидеть на своих местах, ушли представители ряда латиноамериканских стран, за исключением Кубы, Мексики и Уругвая.