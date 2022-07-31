Несколько человек ранены при обстреле делегации президента Гватемалы

Несколько человек получили ранения в результате атаки с применением огнестрельного оружия на делегацию президента Гватемалы Алехандро Джамматтеи в департаменте Уэуэтенанго на северо-западе республики.

Несколько человек получили ранения в результате атаки с применением огнестрельного оружия на делегацию президента Гватемалы Алехандро Джамматтеи в департаменте Уэуэтенанго на северо-западе республики.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в субботу сообщила радиостанция Sonora.

По ее данным, глава государства не пострадал. Отмечается, что военные, охранявшие делегацию, ранили одного из нападавших. По предварительным данным, он является гражданином Мексики.

Радиостанция отмечает, что часть нападавших сбежала на территорию Мексики. Военные соседней страны задержали по меньшей мере четырех гватемальцев.