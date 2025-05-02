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Несколько человек пострадали при наезде автомобиля в Штутгарте

Несколько человек пострадали при наезде автомобиля в Штутгарте Несколько человек пострадали при наезде автомобиля на группу людей в центре Штутгарта на юге Германии.
Другие страны
2 мая 2025 г. 22:38
Несколько человек пострадали при наезде автомобиля в Штутгарте

Несколько человек пострадали при наезде автомобиля на группу людей в центре Штутгарта на юге Германии.

Как передает Report, об этом сообщила газета Bild.

"Первоначально речь шла о трех, затем о шести пострадавших. Точное число пока не установлено. Имеются также тяжелораненые", - заявила изданию представитель полиции.

Инцидент произошел около 17:50 (19:50 по бакинскому времени) на улице Шарлоттенштрассе в районе станции городской электрички. Водитель черного внедорожника Mercedes задержан. Район ЧП оцеплен.

Пока не известно, идет ли речь о несчастном случае или водитель действовал умышленно.

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