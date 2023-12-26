Несколько человек пострадали при атаке беспилотника на военную базу США в Ираке

Несколько человек пострадали при атаке беспилотника на военную базу США, расположенную на территории международного аэропорта города Эрбиль в Ираке.

Несколько человек пострадали при атаке беспилотника на военную базу США, расположенную на территории международного аэропорта города Эрбиль в Ираке.

Как передает Report , об этом сообщил официальный представитель главнокомандующего вооруженными силами Ирака генерал Яхья Расул.

По его словам, есть несколько пострадавших в результате инцидента. Кроме того, была нарушена работа аэропорта, что повлияло на расписание гражданских авиарейсов. Расул назвал произошедшее терактом.

Ранее новостной портал Shafaq News сообщал, что военная база США в Эрбиле подверглась удару беспилотника-камикадзе со взрывчаткой. Ответственность взяло на себя движение "Исламское сопротивление Ирака", которое также объявило о нанесении ударов по американской базе возле нефтяного месторождения Эль-Омар в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.