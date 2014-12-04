Несколько штатов США подали иск против Обамы по иммиграционной реформе

Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ Семнадцать штатов США подали коллективный иск против иммиграционной инициативы президента Барака Обамы, иск был зарегистрирован 3 декабря в федеральном окружном суде Техаса. Как сообщает Report со ссылкой на ИТАР-ТАСС, об этом заявил генпрокурор штата, республиканец Грег Эббот.

Президент США Барак Обама ранее подписал указ, который позволит избежать депортации из страны примерно 5 миллионам незаконных мигрантов. Согласно указу, депортация должна быть отложена для родителей граждан США и для тех, кто попал в страну незаконным путем в несовершеннолетнем возрасте до 2010 года.

По словам Обамы, администрация уже в ближайшее время начнет принимать заявления от мигрантов на предоставление статуса "отложенной депортации". Обама заявлял, что намерен проводить реформу в обход конгресса, поддержкой которого ему не удалось заручиться.

"Своими односторонними действиями в иммиграционой сфере Обама попрал основы конституции и федеральные законы. Исполнительное право, предоставленное президенту, не должно входить в противоречие с законами конгресса и тем более переписывать их", - говорится в заявлении Эббота, размещенном на сайте прокуратуры штата.

Коллективный иск 17 штатов был зарегистрирован в среду. Его подали штаты Техас, Алабама, Джорджия, Луизиана, Миссисипи, Северная и Южная Каролина, Западная Вирджиния, Канзас, Индиана, Небраска, Висконсин, Южная Дакота, Айдахо, Монтана и Мэн.