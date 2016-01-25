Несколько пассажиров рейса American Airlines госпитализированы после аварийной посадки

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Семь человек пострадали из-за турбулентности в самолете компании American Airlines, который следовал из Майами в Милан, сообщает Report со ссылкой на Associated Press.

Самолет авиаперевозчика со 192 пассажирами и экипажем из 11 человек, вылетевший из аэропорта в штате Флорида, попал в зону турбулентности и вынужден был совершить аварийную посадку в городе Сент-Джонс в Канаде.

Представитель компании Росс Файнстайн сообщил, что три пострадавших пассажира и четыре члена экипажа были госпитализированы после посадки. Он также добавил, что сейчас предпринимаются меры, которые позволят доставить получивших травмы пассажиров в Милан.