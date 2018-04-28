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    Несколько лидеров хуситов в Йемене погибли после саудовских авиаударов

    Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ Саудовские истребители в составе арабской коалиции в пятницу нанесли не менее 10 авиаударов по военным объектам мятежников из движения "Ансат Алла" (хуситы) в Сане, погибли представители руководства мятежников, сообщает Report со ссылкой на саудовское интернет-издание "Сабк". 

    По его информации, бомбардировке подвергся военный лагерь Ан-Наджда вблизи министерства внутренних дел на севере йеменской столицы, дом правительства в районе ас-Сабиин, а также офис политической разведки. Издание отметило, что погибли несколько человек из числа руководства хуситов. 

    Ряд саудовских новостных порталов передают, что погиб один из руководителей хуситов Абдель Хаким аль-Хайвани, который значился под 36-м номером в составленном Саудовской Аравией списке подлежащих уничтожению или поимке йеменских лидеров.

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