Несколько десятков тысяч человек выйдут на протест в столице Молдавии

Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ Лидеры двух оппозиционных в Молдавии политформирований — Игорь Додон (Партия социалистов) и Ренато Усатый ("Наша партия") — намерены собрать в воскресенье несколько десятков тысяч человек на протест в Кишиневе, передает Report со ссылкой на РИА «Новости».

Они выступают за отставку руководства страны, досрочные парламентские и всеобщие выборы президента. Додон и Усатый призвали граждан "высказаться против олигархической власти". Участники протеста несколькими колоннами направятся в 12:00 в центр Кишинева, а в 14:00 соберутся у здания парламента, где с четверга установлен палаточный городок. По данным политиков, всего в акциях протеста примут участие более 50 тысяч человек.

Как отметили ранее лидеры партий, ключевым требованием протестующих будет отставка действующего президента страны Николая Тимофти, полномочия которого истекают в марте 2016 года. В субботу, на вечернем митинге в палаточном городке Додон заявил, что оппозиция не намерена идти на компромисс с властями.

"Президент не имеет права распускать парламент за шесть месяцев до истечения срока своих полномочий. Но он может сам подать в отставку. Мы будем требовать сначала отставки Тимофти, а затем добиваться досрочных парламентских выборов. Отступать мы не намерены", — сказал лидер социалистов.