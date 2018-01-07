Несколъко человека погибли при взрыве на востоке Ирака

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ В провинции Дияла на востоке Ирака прогремел взрыв, в результате погибли по меньшей мере три человека.

Как передает Report, об этом сoобщил Синьхуа сообщил источник в иракских органах безопасности.

По его словам, нападение произошло в районе в 60 км к востоку от административного центра провинции Дияла города Баакуба. Вечером возле дома главы племени взорвался заминированный автомобиль, после чего смертник ворвался в дом и привел в действие закрепленное на его теле взрывное устройство.

Источник добавил, что при взрыве погибла супруга главы племени и два его родственника, число жертв может возрасти. Многие близлежащие дома и автомобили также получили повреждения. Силы безопасности Ирака оцепили место происшествия.