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Непрямое большинство тори в Палате общин сократилось до одного голоса

​Непрямое большинство тори в Палате общин сократилось до одного голоса

"Техническое", то есть непрямое парламентское большинство правящей в Великобритании Консервативной партии сократилось до абсолютно минимальной величины в один голос. 

Как передаёт Report, об этом стало известно после того, как кандидат от тори Крис Дэвис потерпел поражение от лидера валлийского представительства проевропейской партии "Либеральные демократы" Джейн Доддс на довыборах в Палату общин британского парламента в избирательном округе Брекон и Рэдноршир в Уэльсе.

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