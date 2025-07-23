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Непризнанная страна захватила турецкое судно с вооружением для Сомали

Непризнанная страна захватила турецкое судно с вооружением для Сомали Власти непризнанного государства Пунтленд перехватили турецкое грузовое судно, на борту которого находилась военная техника, предназначенная для федерального правительства Сомали.
Другие страны
23 июля 2025 г. 07:48
Непризнанная страна захватила турецкое судно с вооружением для Сомали

Власти непризнанного государства Пунтленд перехватили турецкое грузовое судно, на борту которого находилась военная техника, предназначенная для федерального правительства Сомали.

Как передает Report, об этом пишет Somali Guardian и The Maritime Executive.

По словам официальных лиц Пунтленда, на судне были обнаружены современные бронетранспортеры (БТР), зенитные орудия и другое вооружение. Точное место задержания судна пока не разглашается.

Пунтленд в восточной части Сомали провозгласил себя "автономным государством" в 1998 году, в 2004 году официально признан автономным районом в составе федеративного Сомали.

Перехваченные машины, по предварительной информации, являются одной из последних поставок экспортной оборонной продукции из Турции. Передача нового оружия значительно усилит потенциал вооруженных сил Сомали, пишет издание.

Правительство Сомали пока не прокомментировало сообщение о перехвате. Событие произошло на фоне углубляющегося политического кризиса между Могадишо и Пунтлендом. Ранее на этой неделе Пунтленд обвинил правительство Сомали в мобилизации ополченцев, которые вступили в столкновения с вооруженными силами Пунтленда в восточном регионе Санаг.

Турция - один из ключевых партнеров правительства Сомали, в том числе в военной сфере. В последние годы страна обучала военных Сомали, предоставляла снаряжение и оказывала материально-техническую поддержку.

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