"Непокорившаяся Франция" выдвинет вотум недоверия правительству Байру

Левая партия "Непокорившаяся Франция" объявила о том, что вынесут вотум недоверия новому правительству во главе с премьер-министром Франсуа Байру.

Левая партия "Непокорившаяся Франция" объявила о том, что вынесут вотум недоверия новому правительству во главе с премьер-министром Франсуа Байру.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом лидер фракции партии в парламенте Матильда Пано написала в соцсети "Х".

Предыдущий кабмин, который возглавлял Мишель Барнье, был вынужден уйти как раз из-за вотума недоверия.

"Депутатам будет доступно два варианта: поддержка и спасение президента Франции Эмманюэля Макрона или цензура. Мы сделали свой", - отметила она.

Отметим, что Макрон решил назначить премьер-министром Франции лидера центристской партии "Демократическое движение" (MoDem) Франсуа Байру.