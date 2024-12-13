О нас

"Непокорившаяся Франция" выдвинет вотум недоверия правительству Байру

"Непокорившаяся Франция" выдвинет вотум недоверия правительству Байру Левая партия "Непокорившаяся Франция" объявила о том, что вынесут вотум недоверия новому правительству во главе с премьер-министром Франсуа Байру.
Другие страны
13 декабря 2024 г. 16:13
Непокорившаяся Франция выдвинет вотум недоверия правительству Байру

Левая партия "Непокорившаяся Франция" объявила о том, что вынесут вотум недоверия новому правительству во главе с премьер-министром Франсуа Байру.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом лидер фракции партии в парламенте Матильда Пано написала в соцсети "Х".

Предыдущий кабмин, который возглавлял Мишель Барнье, был вынужден уйти как раз из-за вотума недоверия.

"Депутатам будет доступно два варианта: поддержка и спасение президента Франции Эмманюэля Макрона или цензура. Мы сделали свой", - отметила она.

Отметим, что Макрон решил назначить премьер-министром Франции лидера центристской партии "Демократическое движение" (MoDem) Франсуа Байру.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке "France Unbowed" to propose no-confidence vote against Bayrou government

Самое читаемое

СМИ: Нефтебаза в Брянске подверглась атаке беспилотников
ВидеоСМИ: Нефтебаза в Брянске подверглась атаке беспилотников
11 декабря 2024 г. 05:51
Проректор Университета Кадир Хас: Армянская диаспора препятствует развитию мирного процесса
Проректор Университета Кадир Хас: Армянская диаспора препятствует развитию мирного процесса
10 декабря 2024 г. 14:13
Жапаров: Кыргызстан выйдет из черного списка и откроет прямые авиарейсы в Европу
Жапаров: Кыргызстан выйдет из "черного списка" и откроет прямые авиарейсы в Европу
11 декабря 2024 г. 14:28
Завтра в Баку ожидаются ливни и ветер
Завтра в Баку ожидаются ливни и ветер
12 декабря 2024 г. 13:19
Хакан Фидан: Мы находимся на последнем этапе обеспечения мира между Баку и Ереваном
Хакан Фидан: Мы находимся на последнем этапе обеспечения мира между Баку и Ереваном
11 декабря 2024 г. 00:41
В Баку ожидается мокрый снег
В Баку ожидается мокрый снег
11 декабря 2024 г. 18:08
МЧС Азербайджана обратилось к населению в связи с нестабильной погодой
МЧС Азербайджана обратилось к населению в связи с нестабильной погодой
12 декабря 2024 г. 22:23
В Киеве прошла церемония памяти Гейдара Алиева
ФотоВ Киеве прошла церемония памяти Гейдара Алиева
11 декабря 2024 г. 14:20
Фуат Октай: На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана наблюдается большой прогресс
Фуат Октай: На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана наблюдается большой прогресс
8 декабря 2024 г. 20:54
Завтра в Азербайджане ожидаются дождь и снег
Завтра в Азербайджане ожидаются дождь и снег
11 декабря 2024 г. 13:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi