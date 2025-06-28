Непогода вызвала ряд последствий во Франции, в Париже погибли два человека

После шторма и сильного дождя французская столица город Париж оказался под водой.

После шторма и сильного дождя французская столица город Париж оказался под водой.

Как сообщает Report , на видеозаписях, размещенных в социальных сетях, видно, что улицы и станции метро главного города страны затоплены.

Часть столицы превратилась в водный канал. Шторм и особенно дождевые воды затруднили движение на улицах города, создали препятствия для передвижения пешеходов.

Шторм и ливень также вызвали разрушения в городе. Деревья и линии электропередач упали, улицы и проспекты, а также подземные переходы затоплены. Последствия стихийного бедствия на этом не заканчиваются. Так, десятки тысяч домов остались без электричества.

По информации местной прессы, стихийное бедствие привело к человеческим жертвам. Сообщается, что в результате неблагоприятных погодных условий погибли как минимум два человека, также есть пострадавшие. Однако их точное количество не раскрывается.

Парижская полиция с юмором отнеслась к наводнению. Стражи порядка, проезжая на автомобиле по затопленной улице, включили на полную громкость музыку из знаменитого фильма "Титаник".