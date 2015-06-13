Непалу потребуется около 6,6 млрд. долларов на восстановление

Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ Непалу для реализации плана восстановления страны после землетрясений потребуется пять лет и 6,6 миллиарда долларов.

Как отмечает Report, об этом заявляют власти страны.

В итоговом анализе потребностей после чрезвычайных ситуаций отмечается, что общие потери непальской экономики в результате землетрясения составили 7 миллиардов долларов. Почти на 700 тысяч человек увеличилось число проживающих за чертой бедности.

Ранее власти заявляли, что только на первую фазу восстановительных работ потребуется 2 миллиарда долларов, что не в состоянии обеспечить бюджет страны, из которого было выделено около 200 миллионов долларов.