Более 200 человек погибли, 400 ранены из-за землетрясения в Непале - ДОПОЛНЕНО

Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ Более 150 человек погибли в результате землетрясения в столице Непала Катманду, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Землетрясение магнитудой 7,9 произошло утром в субботу в Непале. Толчки были зафиксированы в 06:11 по времени UTC (11:11 по Баку). Эпицентр землетрясения находился в 82 километрах к северо-западу от Катманду. Очаг землетрясения, по уточненным данным Геологической службы США, залегал на глубине 15 километров.

Остаточные подземные толчки ощущались во многих городах северной Индии, в том числе в столице Нью-Дели.

По последним данным, полученным РИА Новости из местного МВД, в результате землетрясения погибли не менее 200 человек, еще 400 получили ранения.