Непал запретил одиночные восхождения на Эверест и другие восьмитысячники

Власти Непала приняли решение запретить одиночные восхождения на Эверест (8 849 м) и другие вершины высотой более 8 тыс. м.

Власти Непала приняли решение запретить одиночные восхождения на Эверест (8 849 м) и другие вершины высотой более 8 тыс. м.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее распоряжение опубликовано в официальном правительственном издании Nepal Gazette.

Пересмотренные правила запрещают одиночные экспедиции и требуют, чтобы для каждых двух альпинистов, поднимающихся на восьмитысячники, назначался гид. Для других вершин правило предписывает нанимать по крайней мере одного гида на группу.

"Мы сделали гидов обязательными для обеспечения безопасности альпинистов, особенно на восьмитысячниках", - сказал генеральный директор Департамента туризма Непала Нараян Прасад Регми. "Эпоха одиночных восхождений на эти вершины закончилась независимо от опыта альпиниста", - приводит его слова газета The Kathmandu Post.

Ранее стало известно, что власти Непала приняли решение увеличить размер оплаты за разрешение на покорение Эвереста. С 1 сентября плата для иностранцев, восходящих по обычному южному маршруту в весенний сезон (с марта по май), увеличена до $15 тыс. с $11 тыс. с человека. В осенний сезон (сентябрь - ноябрь) стоимость поднялась с $5,5 тыс. до $7,5 тыс. В то же время стоимость разрешения на одного человека на зимний (декабрь - февраль) и муссонный (июнь - август) сезоны выросла с $2,75 тыс. до $3,75 тыс.

В течение прошлогоднего весеннего сезона было выдано 421 разрешение для платных восхождений. Около 600 альпинистов, в том числе 200 иностранцев, достигли вершины, и около 2 тыс. человек посетили базовый лагерь. Восемь альпинистов погибли. Совокупно все экспедиции произвели около 100 тонн отходов.