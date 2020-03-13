​Непал отменил все экспедиции на Эверест

Правительство Непала приостановило до конца апреля выдачу туристических виз и отменило на этот срок все экспедиции альпинистов, в том числе и на высочайший пик планеты Эверест из-за вспышки заболевания, вызываемого новым коронавирусом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает непальская газета The Kathmandu Post. Источник агентства в правительстве отметил, что эти ограничения вступают в силу с 14 марта.

"Приостановка действия виз, за исключением дипломатических и официальных, вступит в силу 14 марта и продлится до 30 апреля", - приводит газета слова источника. По его данным, такое решение принял накануне вечером координационный комитет во главе с заместителем премьер-министра и министром обороны Ишваром Покхрелом.

"В случае чрезвычайной необходимости всем иностранцам, желающим приехать в Непал, необходимо будет предоставить медицинскую справку о том, что у них нет коронавируса, и подать на рассмотрение заявление в консульство Непала в своей стране", - добавил чиновник.

По его словам, все весенние экспедиции альпинистов, в том числе на пик Эверест, отменены, что лишит Непал многомиллионных доходов от альпинизма.

В Непале пока зафиксирован один случай заболевания коронавирусом нового типа.