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Неонацистская группировка взяла на себя ответственность за убийство Фарион 

Неонацистская группировка взяла на себя ответственность за убийство Фарион  Ответственность за убийство экс-депутата Рады Ирины Фарион взяла на себя неонацистская группировка National-Socialism/White Power.
Другие страны
25 июля 2024 г. 04:10
Неонацистская группировка взяла на себя ответственность за убийство Фарион 

Ответственность за убийство экс-депутата Рады Ирины Фарион взяла на себя неонацистская группировка National-Socialism/White Power.

Как передает Report, об этом сообщает украинское издание "Политика страны, ссылаясь на опубликованное движением видео.

По информации издания, группировка опубликовала короткое видео, как утверждается, момента убийства. Украинские СМИ сравнили его с другими кадрами с места происшествия и нашли совпадающие автомобили.

Группировка назвала Фарион "внутренним врагом и заявила, что мотивом убийства стало "разжигание ненависти по языковому признаку внутри украинского общества". При этом в публикации выражается поддержка Вооруженным силам Украины.

Покушение на экс-депутата Рады произошло 19 июля. Женщине выстрелили в область виска около ее дома, врачи не смогли ее спасти.

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Версия на азербайджанском языке Ali Radanın keçmiş deputatının qətlinə görə məsuliyyəti neonasist qruplaşması öz üzərinə götürüb

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