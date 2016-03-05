Необычный российский самолёт - тихая сенсация - ВИДЕО

Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ На бывшем аэродроме ДОСААФ в Калужской области совершил первый полёт абсолютно новый красавец-самолёт для Военно-воздушных сил России.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, самолёт СР-10 создан в инициативном порядке конструкторским бюро ООО КБ "Современные авиационные технологии" (КБ САТ).

Впервые в истории это делает частная компания без привлечения средств из госбюджета. То есть заказчик получает готовый отечественный самолёт. И никакой дерготни с импортозамещением, настоящий подарок вице-премьеру Дмитрию Рогозину.

Работу над самолётом начали ещё в 2007 году, когда два энтузиаста Максим Миронов и Сергей Юшин основали КБ. Идея создать спортивно-пилотажный реактивный самолёт переросла в понимание, что машина должна заменить в лётных училищах и центрах подготовки ВВС стремительно стареющий учебно-тренировочный самолёт L-39 чешского производства.

В 2009-м макет СР-10 был показан на МАКС-2009, и специалисты высоко оценили его дизайн и расчётные характеристики. В мае – июле 2014 года проект оброс серьёзными документами, появилось тактико-техническое задание на выполнение опытно-конструкторской работы, утверждённое Главнокомандующим ВВС МО РФ Виктором Бондаревым (сегодня он главком Воздушно-космических сил), согласованные и утверждённые минобороны решения. По результатам испытаний предусмотрена закупка для частей ВВС учебно-тренировочного комплекса СР‑10 в количестве 100 единиц. Первые четыре самолёта должны быть изготовлены в этом году, в следующем – уже 26, в 2018-2019 гг. - по 35 единиц. У самолёта в серийном производстве отличные экспортные перспективы.

Report представляет видео-испытания данного самолета: