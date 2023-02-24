Необходимо уважать суверенитет стран: Китай представил план по урегулированию кризиса в Украине

Китай опубликовал предложения по политическому урегулированию кризиса в Украине.

Китай опубликовал предложения по политическому урегулированию кризиса в Украине.

Как сообщает Report , соответствующий документ размещен на сайте внешнеполитического ведомства КНР.

План урегулирования, предложенный китайской стороной, включают в себя 12 пунктов, в том числе призыв к уважению суверенитета, независимости и территориальной целостности стран.

В документе подчеркивается, что необходимо строго соблюдать признанные международные законы, в том числе цели и принципы Устава ООН, должны быть эффективно гарантированы суверенитет, независимость и территориальная целостность всех стран. Все стороны должны совместно отстаивать основные нормы, регулирующие международные отношения, и защищать международную справедливость. Международное право должно применяться одинаково и единообразно без применения двойных стандартов.

Отмечается, что безопасность одной страны не может быть достигнута за счет безопасности других стран.

"К законным интересам безопасности и заботам всех стран следует относиться серьезно и должным образом учитывать их. Мы должны придерживаться общей, всеобъемлющей, совместной и устойчивой концепции безопасности, ориентироваться на долгосрочную стабильность в мире, содействовать построению сбалансированной, эффективной и устойчивой архитектуры европейской безопасности, сообща защищать мир и стабильность на евразийском континенте", - говорится в документе.

Китай также призывает стороны в скором времени прекратить огонь, возобновить прямой диалог. В МИД КНР считают, что переговоры – единственный реальный выход из украинского кризиса, в свете чего следует поощрять и поддерживать все усилия по разрешению проблемы мирным путем.

В план урегулирования также вошли вопросы защиты гражданских лиц и военнопленных, поддержания безопасности атомных электростанций, противодействия применению или угрозе применения ядерного оружия, выполнения "зерновой сделки".

Кроме того, китайская сторона призывает отказаться от односторонних санкций, поскольку они "не только не решат проблемы, но и создадут новые".

В документе также уделяется внимание вопросам обеспечения стабильности цепочек поставок и производства, содействия послевоенному восстановлению в затронутых конфликтом регионах.