Бельгийский политик: Важно добиться максимальной эффективности от санкций в отношении России

Необходимо добиться максимальной эффективности от санкций, введенных в отношении России, из-за действий этой страны в Украине.

Необходимо добиться максимальной эффективности от санкций, введенных в отношении России, из-за действий этой страны в Украине.

Как сообщает Report, об этом заявил бывший член Европарламента, бельгийский политик Том Ванденкенделэр (Tom Vandenkendelaere), выступая на IX Глобальном Бакинском форуме.

По его словам, Европейский парламент изначально четко выразился в отношении войны в Украине.

"Данная война является четким примером гибридной войны, для решения этой проблемы нужно действовать", отметил он.