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Бельгийский политик: Важно добиться максимальной эффективности от санкций в отношении России

Бельгийский политик: Важно добиться максимальной эффективности от санкций в отношении России Необходимо добиться максимальной эффективности от санкций, введенных в отношении России, из-за действий этой страны в Украине.
Другие страны
16 июня 2022 г. 15:04
Бельгийский политик: Важно добиться максимальной эффективности от санкций в отношении России

Необходимо добиться максимальной эффективности от санкций, введенных в отношении России, из-за действий этой страны в Украине.

Как сообщает Report, об этом заявил бывший член Европарламента, бельгийский политик Том Ванденкенделэр (Tom Vandenkendelaere), выступая на IX Глобальном Бакинском форуме.

По его словам, Европейский парламент изначально четко выразился в отношении войны в Украине.

"Данная война является четким примером гибридной войны, для решения этой проблемы нужно действовать", отметил он.

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Версия на азербайджанском языке Belçikalı siyasətçi: “Rusiyaya qarşı sanksiyaların effektivliyinə nail olmaq vacibdir”
Версия на английском языке Belgian politician: Important to achieve maximum effectiveness of sanctions against Russia

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