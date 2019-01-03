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    Нэнси Пэлоси: Возможность импичмента Трампа не исключена

    Баку. 3 января. REPORT.AZ/ Возможность импичмента президента США Дональда Трампа не исключена. 

    Как сообщает Report со ссылкой на NBC News, об этом заявила лидер демократов в палате представителей Нэнси Пэлоси.

    Она подчеркнула, что американского президента не следует преследовать по политическим причинам.

    По ее словам, демократы будут ждать результатов доклада спецпрокурора по "российскому делу" Роберта Мюллера. Затем они смогут принять окончательное решение.

    3 января Н.Пэлоси станет спикером палаты представителей, поскольку демократы станут ее контролировать по итогам промежуточных выборов.

    Ранее сообщалось, что Д.Трамп всерьез опасается импичмента. 

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