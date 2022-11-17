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Нэнси Пелоси оставит пост лидера демократов в Палате представителей

Нэнси Пелоси оставит пост лидера демократов в Палате представителей Конгрессмен-демократ Нэнси Пелоси 17 ноября оставит пост лидера демократов в Палате представителей и не будет добиваться переизбрания, чтобы уступить место молодым.
Другие страны
17 ноября 2022 г. 22:30
Нэнси Пелоси оставит пост лидера демократов в Палате представителей

Конгрессмен-демократ Нэнси Пелоси 17 ноября оставит пост лидера демократов в Палате представителей и не будет добиваться переизбрания, чтобы уступить место молодым.

Как передает Report со ссылкой на CNN, она объявила об этом в четверг и добавила, что останется рядовым депутатом палаты. Сейчас Пелоси 82 года.

Это решение она приняла после того, как демократы потеряли большинство в палате по итогам довыборов в Конгресс, а она сама лишилась права на должность спикера. Вместо нее на эту должность от республиканцев выдвинут Кевин Маккарти.

Пелоси была лидером демократов в 2003 года. Она стала первой и пока единственной женщиной, которой доводилось быть спикером Палаты представителей. Должность спикера она занимала с января 2007 года по январь 2011 года, и затем с января 2019 года до сего момента.

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Версия на азербайджанском языке Pelosi Nümayəndələr Palatasındakı Demokratlar Partiyasının lideri vəzifəsindən istefa verir

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