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    Нэнси Пелоси назвала отношения Трампа с Путиным опасными

    Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Новый спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси назвала отношения американского президента Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным "опасными", сообщает Report со ссылкой на РИА новости.

    "Я считаю, что отношения президента с гангстерами по всему миру устрашающи", - ответила Пелоси в эфире телеканала MSNBC на вопрос, что она думает об отношениях Трампа с Путиным.

    "Владимир Путин? Серьезно? Я думаю, это опасно", - сказала она.

    Пелоси ранее избрали в качестве спикера палаты представителей конгресса США на 2019-2020 годы. Она возглавляет демократов в палате представителей с 2003 года. В 2007–2011 году была первой женщиной — спикером палаты. 

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