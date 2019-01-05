Нэнси Пелоси назвала отношения Трампа с Путиным опасными

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Новый спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси назвала отношения американского президента Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным "опасными", сообщает Report со ссылкой на РИА новости.

"Я считаю, что отношения президента с гангстерами по всему миру устрашающи", - ответила Пелоси в эфире телеканала MSNBC на вопрос, что она думает об отношениях Трампа с Путиным.

"Владимир Путин? Серьезно? Я думаю, это опасно", - сказала она.

Пелоси ранее избрали в качестве спикера палаты представителей конгресса США на 2019-2020 годы. Она возглавляет демократов в палате представителей с 2003 года. В 2007–2011 году была первой женщиной — спикером палаты.