​Немецкое судно спасло более сорока мигрантов в Средиземном море

Судно Alan Kurdi немецкой неправительственной организации Sea-Eye спасло еще 44 мигрантов в Средиземном море, говорится в сообщении организации.

"Alan Kurdi спасло 44 человек с деревянной лодки при содействии мальтийских властей. Флот Мальты направил судно, чтобы забрать людей с Alan Kurdi и доставить на берег". Как передаёт Report, об этом говорится в аккаунте организации в Twitter.

Ранее мальтийские власти разрешили 65 мигрантам, спасенным судном Alan Kurdi у побережья Ливии, высадиться на берег. При этом было достигнуто соглашение после переговоров с Европейской комиссией и Германией, что мигранты будут перенаправлены в другие европейские страны.