Немецкий словарь Duden выбрал самое длинное слово в языке

Словарь немецкого языка Duden представил список самых длинных слов в языке.

Словарь немецкого языка Duden представил список самых длинных слов в языке.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, на первом месте оказалось слово, состоящее из 67 букв, говорится в пресс-релизе, размещенном на сайте Duden.

Речь идет о слове Grundst cksverkehrsgenehmigungszust ndigkeits bertragungsver ordnung. Его можно перевести как "правило о передаче юрисдикции при разрешении на сделку с земельным участком". Это на 23 буквы больше, чем самое длинное слово в орфографическом словаре.

Второе и третье места делят два слова, в которых по 58 букв в каждом. Это валийский топоним Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch и слово Stra enentw sserungsinvestitionskostenschuldendienstumlage, которое означает "Отчисления на обслуживание долга за инвестиции при дренаже дорог". Далее следует слово Kurzfristenergieversorgungssicherungsma nahmenverordnung из 56 букв. Его можно перевести как "правило о краткосрочных мерах по обеспечению безопасности энергоснабжения".

Самые длинные слова в словаре Duden происходят в основном из юридического и бюрократического языков и являются составными словами. В рейтинге перечислены только слова, которые использовались за последние 10 лет и которые можно встретить в СМИ не менее 5 раз.

Duden - один из наиболее авторитетных словарей немецкого языка. Ввиду особенностей грамматики в немецком языке существует множество длинных терминов, составленных из нескольких слов.