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Германский Rheinmetall готов поставить Киеву до 50 танков

Германский Rheinmetall готов поставить Киеву до 50 танков Немецкий оборонный концерн Rheinmetall выразил готовность поставить Киеву до 50 танков Leopard 1, а также до 60 БМП типа Marder, для поставок потребуется разрешение от правительства ФРГ
Другие страны
11 апреля 2022 г. 17:00
Германский Rheinmetall готов поставить Киеву до 50 танков

Германский оборонный концерн Rheinmetall выразил готовность поставить Киеву до 50 танков Leopard 1, а также до 60 БМП типа Marder, для поставок потребуется разрешение от правительства ФРГ.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, заявил глава Rheinmetall Армин Паппергер.

"Первый Leopard 1 мог бы быть поставлен через шесть недель", - заявил глава компании.

По его словам, концерн может поставить до 50 единиц Leopard 1. Уточняется, что речь идет о старых единицах техники, которая ранее использовалась в других армиях, а потом была возвращена производителю. Так, сейчас проверяется их состояние. Поставки могут быть осуществлены через Rheinmetall Italia, дочернюю компанию Rheinmetall, и займут до трех месяцев.

Концерн также выразил готовность поставить от 50 до 60 единиц БМП Marder, первые 10-20 единиц из которых могут быть готовы к поставке в течение шести недель.

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Версия на азербайджанском языке Almaniyanın “Rheinmetall” konserni Ukraynaya 50 tank verməyə hazırdır
Версия на английском языке Rheinmetall ready to supply up to 50 tanks to Ukraine

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