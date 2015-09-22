Немецкий оператор остановил движение поездов от Мюнхена до Будапешта из-за мигрантов

Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Немецкий железнодорожный оператор Deutsche Bahn объявил о временном прекращении движения поездов по маршруту Мюнхен-Зальцбург-Вена-Будапешт до 4 октября из-за наплыва мигрантов, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"После введения мер пограничного контроля движение поездов Deutsche Bahn по маршруту Мюнхен-Зальцбург-Будапешт приостановлено до 4 октября 2015 года", - приводит агентство заявление компании.

Ранее о приостановке железнодорожного сообщения между Зальцбургом и германской границей сообщили "Австрийские железные дороги". Как пояснили в компании, это было сделано "по указанию властей ФРГ". Прямое сообщение было прервано из-за наплыва сирийских беженцев еще в середине текущего месяца. Тогда в компании не смогли назвать сроков нормализации транспортной ситуации.