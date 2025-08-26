О нас

Немецкий концерн Rheinmetall построит в Болгарии два военных завода

Немецкий концерн Rheinmetall построит в Болгарии два военных завода Немецкий концерн Rheinmetall планирует построить в Болгарии два завода для производства пороха и артиллерийских снарядов калибра 155 мм.
Другие страны
26 августа 2025 г. 01:13
Немецкий концерн Rheinmetall построит в Болгарии два военных завода

Немецкий концерн Rheinmetall планирует построить в Болгарии два завода для производства пороха и артиллерийских снарядов калибра 155 мм.

Как передает Report, об этом сообщил лидер партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" Бойко Борисов на своей странице в Facebook после встречи с главой концерна Армином Паппергером.

На видеозаписи, опубликованной на странице Борисова, говорится, что 155-миллиметровые снаряды — дефицитный товар, важный для болгарской армии и Европы. Планируется произвести 100 тыс. таких снарядов, также обсуждается строительство предприятия по производству дронов.

Напомним, что переговоры с Rheinmetall начались в марте. Тогда было объявлено, что в ближайшие недели соглашения о строительстве заводов будут представлены на ратификацию в болгарский парламент. Объем инвестиций составит около €1 млрд.

