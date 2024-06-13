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Немецкий концерн Rheinmetall откроет первые заводы в Украине

Немецкий концерн Rheinmetall откроет первые заводы в Украине Немецкий оборонный концерн Rheinmetall планирует открыть свои первые производственные мощности на территории Украины.
Другие страны
13 июня 2024 г. 01:50
Немецкий концерн Rheinmetall откроет первые заводы в Украине

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall планирует открыть свои первые производственные мощности на территории Украины.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявила министр экономики Украины Юлия Свириденко.

"Вчера мы приняли инвестиционные рамки и финансирование на 1,5 млрд евро в рамках альянса, который будет поддерживать малые и средние компании. На протяжении этих двух дней было заключено целый ряд соглашений на более 650 млн евро между разными компаниями", - сказала она.

По ее словам, это усилит энергетический сектор страны. Министр подчеркнула, что Киев призвал зарубежные компании инвестировать в экономику Украины, чтобы развивать оружейную промышленность.

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