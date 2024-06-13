Немецкий концерн Rheinmetall откроет первые заводы в Украине

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall планирует открыть свои первые производственные мощности на территории Украины.
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"Вчера мы приняли инвестиционные рамки и финансирование на 1,5 млрд евро в рамках альянса, который будет поддерживать малые и средние компании. На протяжении этих двух дней было заключено целый ряд соглашений на более 650 млн евро между разными компаниями", - сказала она.
По ее словам, это усилит энергетический сектор страны. Министр подчеркнула, что Киев призвал зарубежные компании инвестировать в экономику Украины, чтобы развивать оружейную промышленность.