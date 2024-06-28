Немецкий концерн KNDS представил новые гаубицы

Немецкий оборонный концерн KNDS представил на полигоне близ Магдебурга (земля Саксония - Анхальт) новые гаубицы на колесных шасси Piranha HMC AGM и Boxer RCH 155.

Немецкий оборонный концерн KNDS представил на полигоне близ Магдебурга (земля Саксония - Анхальт) новые гаубицы на колесных шасси Piranha HMC AGM и Boxer RCH 155.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал NTV.

Согласно информации, 50 единиц могут быть в будущем отправлены в Украину.

По данным NTV, обе модели "сочетают в себе огневую мощь самоходной гаубицы и скорость бронетранспортера" и способны поражать цели на расстоянии 54 км. Не исключено, что в будущем они могут быть оснащены дополнительным модулем для дистанционного управления, говорится в сообщении.

ФРГ является вторым по объему поставщиком вооружений в Украину после США. Общая сумма военной помощи Украине со стороны Берлина (оказанной и обещанной) составляет около 28 млрд евро. В бюджете на 2024 год на эти цели заложено более 7 млрд евро.