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Немецкий генерал призвал правительство передать Украине истребители F-16

Немецкий генерал призвал правительство передать Украине истребители F-16 Германии следует передать Украине боевую авиацию, чтобы страна могла обеспечить свою безопасность в долгосрочной перспективе.
Другие страны
24 апреля 2023 г. 07:02
Немецкий генерал призвал правительство передать Украине истребители F-16

Германии следует передать Украине боевую авиацию, чтобы страна могла обеспечить свою безопасность в долгосрочной перспективе.

Как передает Report, такую мысль выразил генерал в отставке, бывший командующий силами KFOR Эрхард Бюлер в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Генерал считает правительство Германии непосредственно ответственным за плохое оснащение украинских военных. Он заявил, что страна очень поздно приняла решение о поставках вооружения, поэтому Украина до сих испытывает нехватку современной техники.

Бюлер также отметил, немецкие чиновники должны как можно быстрее отвечать на запросы украинской стороны и передавать не только боеприпасы для ППО, но и боевую авиацию, как американские истребители F-16, которые "имеются в большом количестве по всему миру".

"F16 - это всего лишь один из примеров. Смысл в том, чтобы поставить украинцев в положение, при котором они сами смогут обеспечить безопасность своей страны в долгосрочной перспективе", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Almaniyalı general hökuməti “F-16” qırıcılarını Ukraynaya verməyə çağırıb

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