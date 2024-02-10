Немецкий генерал: Германия должна быть готова к войне через пять лет

Генеральный инспектор Вооруженных сил Германии генерал-лейтенант Карстен Бройер предупредил, что Германии следует быть готовой к войне через пять лет.

Генеральный инспектор Вооруженных сил Германии генерал-лейтенант Карстен Бройер предупредил, что Германии следует быть готовой к войне через пять лет.

Как сообщает Report, об этом он сказал в интервью немецкому изданию Welt am Sonntag.

По его словам, повышение боеспособности до уровня требований военного времени означает не только готовность личного состава и материальное снабжение, но и необходимость изменений в менталитете общества и самих немецких военных.

Впервые после окончания холодной войны Евросоюз столкнулся с угрозой возможной войны извне, заявил Бройер, имея в виду опасения того, что война России против Украины расширится на другие страны.

Если изучить мнения аналитиков и "понять, какую военную угрозу представляет собой потенциальная Россия", то Германии необходимо пять-восемь лет подготовки, добавил генеральный инспектор бундесвера.

"Это не означает, что война будет", - подчеркнул он.

При этом Бройер заявил, что видит в действиях президента России Владимира Путина намерение расширить войну за пределы Украины.