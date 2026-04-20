    Немецкий фонд Kenfo снял ограничения на инвестиции в оборонный сектор

    Суверенный фонд благосостояния Германии (Kenfo) отказывается от ограничений на инвестиции в производителей вооружений в условиях усиления геополитической напряженности.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на Bloomberg.

    Фонд получит возможность свободно приобретать акции и облигации оборонных компаний. Ранее ему было запрещено инвестировать в компании, у которых более 5% выручки приходилось на оборонную деятельность.

    Такое решение соответствует общей тенденции пересмотра инвестиционной политики в Европе: для многих инвесторов вложения в производителей вооружений теперь рассматриваются как часть стратегии устойчивых инвестиций, отмечает агентство.

    В Kenfo подчеркивают, что такие инвестиции "стали необходимыми в связи с изменившейся ситуацией в сфере безопасности".

    "Германия увеличивает расходы на оборону, и для суверенного фонда было бы нецелесообразно оставаться в стороне от этого процесса", - сказала генеральный директор Kenfo Анья Микуш.

    Теперь фонд сможет инвестировать в производителей вооружений, расположенных в странах ЕС, Великобритании, Норвегии и Швейцарии, уточнила она. Географические ограничения, по ее словам, связаны с необходимостью соблюдения стандартов экспортного контроля. Инвестиции в компании, производящие спорные виды вооружений, такие как кассетные боеприпасы, по-прежнему запрещены.

    Kenfo, созданный в 2017 году, управляет активами на сумму 25,6 млрд евро.

