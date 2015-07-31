​Немецких журналистов подозревают в разглашении гостайны

Баку. 31 июля. REPORT.AZ/ Генеральная прокуратура Германии начала расследование в отношении журналистов немецкого онлайн-издания netzpolitik.org по подозрению в разглашении государственной тайны, сообщает Report со ссылкой на BBC.

Немецкие правоохранительные органы намерены проверить законность публикации выдержек из документов Федерального ведомства по охране конституции, которое ранее заявило, что опубликованные 25 февраля и 15 апреля статьи на netzpolitik.org основаны на материалах, полученных в результате утечки засекреченных документов.

Публикации, которые заинтересовали генпрокуратуру, посвящены планам властей расширить слежку со стороны контрразведки за интернет-пользователями.

Шеф-редактор netzpolitik.org Маркус Бекедаль назвал расследование "явной попыткой запугивания" не только журналистов издания, но также источников информации в политических кругах страны.