Немецкие ультраправые имеют самый высокий за 5 лет рейтинг

Популярность ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (AfD) достигла 17% по всей стране - это самый высокий показатель с октября 2018 года.

Популярность ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (AfD) достигла 17% по всей стране - это самый высокий показатель с октября 2018 года.

Как передает Report, таковы результаты опроса института исследования общественного мнения Insa собирает для Bild am Sonntag.

Последний результат партии на один процентный пункт больше, чем на предыдущей неделе, и является самым высоким уровнем с октября 2018 года.

Зеленые теряют один пункт, получая 14% и, таким образом, опускаясь ниже своего результата на федеральных выборах (14,8%). Социал-демократы на этой неделе наверстали упущенное и поднялись до 21%.

Свободная демократическая партия теряет один пункт и опускается до восьми процентов.

Христианско-демократический союз остается самой сильной силой с 28 процентами.

Как сообщалось, "Альтернатива для Германии" имеет больше всего сторонников на востоке страны за исключением города Берлин, обходя традиционные политсилы.

Напомним, "Альтернатива для Германии" с начала вторжения России в Украину критиковала позицию немецкого федерального правительства по помощи Киеву и выступала за диалог с РФ. Однако, в конце июня 2022 года в рядах AfD неожиданно произошел раскол, поскольку западногерманские делегаты не согласились с отсутствием слова "война" в описании событий в Украине.