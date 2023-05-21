О нас

Немецкие ультраправые имеют самый высокий за 5 лет рейтинг

Немецкие ультраправые имеют самый высокий за 5 лет рейтинг Популярность ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (AfD) достигла 17% по всей стране - это самый высокий показатель с октября 2018 года.
Другие страны
21 мая 2023 г. 17:56
Немецкие ультраправые имеют самый высокий за 5 лет рейтинг

Популярность ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (AfD) достигла 17% по всей стране - это самый высокий показатель с октября 2018 года.

Как передает Report, таковы результаты опроса института исследования общественного мнения Insa собирает для Bild am Sonntag.

Последний результат партии на один процентный пункт больше, чем на предыдущей неделе, и является самым высоким уровнем с октября 2018 года.

Зеленые теряют один пункт, получая 14% и, таким образом, опускаясь ниже своего результата на федеральных выборах (14,8%). Социал-демократы на этой неделе наверстали упущенное и поднялись до 21%.

Свободная демократическая партия теряет один пункт и опускается до восьми процентов.

Христианско-демократический союз остается самой сильной силой с 28 процентами.

Как сообщалось, "Альтернатива для Германии" имеет больше всего сторонников на востоке страны за исключением города Берлин, обходя традиционные политсилы.

Напомним, "Альтернатива для Германии" с начала вторжения России в Украину критиковала позицию немецкого федерального правительства по помощи Киеву и выступала за диалог с РФ. Однако, в конце июня 2022 года в рядах AfD неожиданно произошел раскол, поскольку западногерманские делегаты не согласились с отсутствием слова "война" в описании событий в Украине.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Almaniyanın aşırı sağçıları son 5 ildə ən yüksək reytinqə sahibdirlər

Экслюзивные новости

Посол: В Азербайджане пройдут Дни Доминиканы
Посол: В Азербайджане пройдут Дни Доминиканы
20 мая 2023 г. 16:46
Историческое достижение пятилетней давности: Как спецназ освободил высоту Гюннют?
ФотоИсторическое достижение пятилетней давности: Как спецназ освободил высоту Гюннют?
20 мая 2023 г. 11:59
Посол Монголии: Очень рад быть послом в такой близкой сердцу стране, как Азербайджан
Посол Монголии: Очень рад быть послом в такой близкой сердцу стране, как Азербайджан
19 мая 2023 г. 14:02
Министр обороны Молдовы: Россия использует все возможности, воздушное пространство нашей страны нарушается
Министр обороны Молдовы: Россия использует все возможности, воздушное пространство нашей страны нарушается
18 мая 2023 г. 15:24
Дамьян Крневич: EC признает значимость Азербайджана для реализации своих стратегических амбиций
Дамьян Крневич: EC признает значимость Азербайджана для реализации своих стратегических амбиций
18 мая 2023 г. 14:20
Названы сферы, интересующие нидерландские компании в Азербайджане
Названы сферы, интересующие нидерландские компании в Азербайджане
18 мая 2023 г. 13:56
Халил Сиссе: Благодарю президента Ильхама Алиева за инициативы в рамках председательства в ДН
Халил Сиссе: Благодарю президента Ильхама Алиева за инициативы в рамках председательства в ДН
18 мая 2023 г. 12:30
В Милли Меджлис поступил законопроект об исполнении госбюджета на 2022 год - ЭКСКЛЮЗИВ
В Милли Меджлис поступил законопроект об исполнении госбюджета на 2022 год - ЭКСКЛЮЗИВ
18 мая 2023 г. 11:45
Корейские компании хотят участвовать в аграрных проектах в Карабахе
ФотоКорейские компании хотят участвовать в аграрных проектах в Карабахе
17 мая 2023 г. 16:52
Молдова впервые за 30 лет увеличила военный бюджет с серьезным отрывом
Молдова впервые за 30 лет увеличила военный бюджет с серьезным отрывом
17 мая 2023 г. 16:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi