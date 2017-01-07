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    Спецслужбы Германии заподозрили Россию в кибератаке на ОБСЕ

    Маасен : При атаке использовалась инфраструктура, сходная с теми, которые применяет для взлома группа хакеров, известная как APT28

    Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Атака на Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) могла быть совершена из России. Как сообщает Report со ссылкой на газету Frankfurter Allgemeine Zeitung, об этом заявил президент Федеральной службы по охране конституции Германии Ханс-Георг Маасен.

    Маасен отметил, что при атаке на ОБСЕ использовалась инфраструктура, сходная с теми, которые применяет для взлома группа хакеров, известная как APT28. Он также напомнил, что APT28 совершала атаки, направленные против Бундестага.

    В конце декабря стало известно, что осенью 2016 года ОБСЕ подверглась хакерской атаке, однако кто стоял за этим, не уточнялось.

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