Баку. 9 июля. REPORT.AZ/ Немецкие самолеты покидают авиабазу "Инджирлик" в Турции.

Как передает Report, об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Spiegel.

Отмечается, что заправочные самолеты, а затем разведчики-бомбардировщики "Торнадо" будут выведены в Иорданию.

Кроме того, базу покинут почти 260 военнослужащих Германии, передает РИА "Новости".

Напомним, что запрет на посещение авиабазы "Инджирлик" со стороны Анкары появился в результате принятия Бундестагом 2 июня резолюции о признании "геноцида армян" в Османской империи в 1912—1915 годах.

В ответ на это турецкое правительство запретило делегации Бундестага посещение базы. Решение о выводе немецких самолетов с "Инджирлика" было принято после вторичного запрета.