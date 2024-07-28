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Немецкие хоккеисты назвали катастрофой еду на Олимпиаде в Париже

Немецкие хоккеисты назвали катастрофой еду на Олимпиаде в Париже Члены сборной Германии по хоккею на траве считают, что условия содержания спортсменов в Олимпийской деревне в Париже нуждаются в срочном улучшении.
Другие страны
28 июля 2024 г. 15:47
Немецкие хоккеисты назвали катастрофой еду на Олимпиаде в Париже

Члены сборной Германии по хоккею на траве считают, что условия содержания спортсменов в Олимпийской деревне в Париже нуждаются в срочном улучшении.

Как передает Report, об этом сообщил агентству DPA игрок национальной сборной Кристофер Рюр.

"Еда - это, мягко говоря, катастрофа, - сказал он. - Вы ждете в очереди невероятно долго, станций невероятно мало. Качество еды тоже не очень хорошее".

Капитан сборной Матс Грамбуш поддержал Рюра.

"По сути, это занимает невероятно много времени, потому что в часы пик столовые полностью перегружены. И тогда качество и количество еды не очень хорошие, потому что одновременно приходит слишком много людей. Это немного обидно", - сказал он.

Олимпийские игры в Париже проходят с 26 июля по 11 августа.

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