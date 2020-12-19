О нас
Report Georgia
Аудио новости

Немецкая звезда инстаграма умерла от анорексии в 24 года

Немецкая звезда инстаграма умерла от анорексии в 24 года Немецкая блогерша Йоси Мария скончалась во время отпуска на Канарах
Другие страны
19 декабря 2020 г. 17:10
Немецкая звезда инстаграма умерла от анорексии в 24 года

Немецкая блогерша Йоси Мария скончалась во время отпуска на Канарах.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщает портал 20min.

Причиной смерти стала анорексия, от которой 24-летняя девушка страдала в последние годы.

За несколько дней до кончины девушка написала, что не хочет быть среди тех 10%, кто не может побороть анорексию и в итоге умирает от нее.

Йоси стало плохо еще в самолете. Она умерла во сне на руках подруги.

"Мы до последнего восхищались тобой, глядя на твою борьбу с этой серьезной болезнью, и нам пришлось беспомощно наблюдать, как ты проиграла эту битву", — написала мать девушки под ее постом в инстаграме.

Блогерша не скрывала свою болезнь. Она призывала подписчиков не замалчивать свои проблемы, а решать их.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Предупреждение для вылечившихся от коронавируса: обращайтесь к врачу
Предупреждение для вылечившихся от коронавируса: обращайтесь к врачу
17 декабря 2020 г. 11:56
Обнародованы данные по смертности от COVID-19 в Азербайджане
Обнародованы данные по смертности от COVID-19 в Азербайджане
17 декабря 2020 г. 10:39
Azercell оштрафован на 10 тысяч манатов
"Azercell" оштрафован на 10 тысяч манатов
15 декабря 2020 г. 12:57
Депутат Бундестага о заявлении от 10 ноября по Карабаху
Депутат Бундестага о заявлении от 10 ноября по Карабаху
11 декабря 2020 г. 14:48
Военный эксперт: Парад победы в Баку поставил точку в 44-дневной войне
Военный эксперт: Парад победы в Баку поставил точку в 44-дневной войне
10 декабря 2020 г. 17:52
Российский политолог: Азербайджан провёл блестящий парад Победы
Российский политолог: Азербайджан провёл блестящий парад Победы
10 декабря 2020 г. 15:49
Михайлов: Трехстороннее заявление по Карабаху воспринято как свершившийся факт
Михайлов: Трехстороннее заявление по Карабаху воспринято как свершившийся факт
7 декабря 2020 г. 14:20
Пандемия затягивается: Что делать азербайджанским предпринимателям?
Пандемия затягивается: Что делать азербайджанским предпринимателям?
4 декабря 2020 г. 16:56
Бочаров: Армения еще ответит за все преступления на оккупированных территориях
Бочаров: Армения еще ответит за все преступления на оккупированных территориях
3 декабря 2020 г. 12:23
Мать взятого в плен солдата: Не могу вынести тоску по сыну
ФотоМать взятого в плен солдата: Не могу вынести тоску по сыну
3 декабря 2020 г. 12:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi