Немецкая звезда инстаграма умерла от анорексии в 24 года

Немецкая блогерша Йоси Мария скончалась во время отпуска на Канарах.
Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщает портал 20min.
Причиной смерти стала анорексия, от которой 24-летняя девушка страдала в последние годы.
За несколько дней до кончины девушка написала, что не хочет быть среди тех 10%, кто не может побороть анорексию и в итоге умирает от нее.
Йоси стало плохо еще в самолете. Она умерла во сне на руках подруги.
"Мы до последнего восхищались тобой, глядя на твою борьбу с этой серьезной болезнью, и нам пришлось беспомощно наблюдать, как ты проиграла эту битву", — написала мать девушки под ее постом в инстаграме.
Блогерша не скрывала свою болезнь. Она призывала подписчиков не замалчивать свои проблемы, а решать их.