Немецкая RWE решила использовать больше угля

Одна из крупнейших энергокомпаний Германии RWE решила использовать больше угля вместо российского газа из-за сложностей с поставками.

Одна из крупнейших энергокомпаний Германии RWE решила использовать больше угля вместо российского газа из-за сложностей с поставками.

Как передает Report со ссылкой на Газета.ру, об этом сообщает CNBC.

По словам финансового директора RWE Майкла Мюллера, в ближайшее время компания будет использовать больше угля для получения электроэнергии. Однако планы в долгосрочной перспективе остаются прежними. Компания все также собирается достигнуть углеродной нейтральности.

Мюллер отметил, что компания поддерживает правительство Германии в желании преодолеть энергокризис. Ради этого будут введены в эксплуатацию дополнительные угольные мощности. Речь идет о том, что с октября возобновится работа трех угольных электростанций.