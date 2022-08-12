О нас

Немецкая RWE решила использовать больше угля

Немецкая RWE решила использовать больше угля Одна из крупнейших энергокомпаний Германии RWE решила использовать больше угля вместо российского газа из-за сложностей с поставками.
Другие страны
12 августа 2022 г. 18:16
Немецкая RWE решила использовать больше угля

Одна из крупнейших энергокомпаний Германии RWE решила использовать больше угля вместо российского газа из-за сложностей с поставками.

Как передает Report со ссылкой на Газета.ру, об этом сообщает CNBC.

По словам финансового директора RWE Майкла Мюллера, в ближайшее время компания будет использовать больше угля для получения электроэнергии. Однако планы в долгосрочной перспективе остаются прежними. Компания все также собирается достигнуть углеродной нейтральности.

Мюллер отметил, что компания поддерживает правительство Германии в желании преодолеть энергокризис. Ради этого будут введены в эксплуатацию дополнительные угольные мощности. Речь идет о том, что с октября возобновится работа трех угольных электростанций.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Минобороны Украины: Россия проводит скрытую промышленную мобилизацию
Минобороны Украины: Россия проводит скрытую "промышленную мобилизацию"
12 августа 2022 г. 19:39
Цена Brent ускорила падение до $97,9 за баррель
Цена Brent ускорила падение до $97,9 за баррель
12 августа 2022 г. 19:23
Зеленский предложил Раде вновь продлить срок военного положения и всеобщей мобилизации
Зеленский предложил Раде вновь продлить срок военного положения и всеобщей мобилизации
12 августа 2022 г. 19:01
Европа страдает от невыносимой жары и пожаров, сжигающих гектары леса
Европа страдает от невыносимой жары и пожаров, сжигающих гектары леса
12 августа 2022 г. 18:46
Коллективный иммунитет в России снизился до 7,4%
Коллективный иммунитет в России снизился до 7,4%
12 августа 2022 г. 18:44
Цукерберг рассказал, кому из работников Facebook нужно уволиться
Цукерберг рассказал, кому из работников Facebook нужно уволиться
12 августа 2022 г. 18:32
Черногория объявила персоной нон грата российского дипломата
Черногория объявила персоной нон грата российского дипломата
12 августа 2022 г. 17:43
Власти объявили о наступлении засухи в нескольких районах Англии
Власти объявили о наступлении засухи в нескольких районах Англии
12 августа 2022 г. 17:25
Чехия и другие страны ЕС в конце августа обсудят запрет на визы для россиян
Чехия и другие страны ЕС в конце августа обсудят запрет на визы для россиян
12 августа 2022 г. 17:03
Власти Британии ежедневно тратят более $1 млн на размещение афганских беженцев
Власти Британии ежедневно тратят более $1 млн на размещение афганских беженцев
12 августа 2022 г. 16:26

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi