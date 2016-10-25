Полиция Германии задержала 14 граждан России, подозреваемых в терроризме

Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ Полиция Германии выявила 14 граждан России, подозреваемых в организации финансирования терроризма, сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru.

Отмечается, что это группа чеченцев из 11 мужчин и трех женщин. Они являются зарегистрированными беженцами, ищущими убежища, и ожидающими решения о возможности проживания в стране.

По данным правоохранителей ФРГ, один из них, 28-летний мужчина, планировал присоединиться к террористической группировке "Исламское государство" в Сирии.

Прокуратура Германии наблюдала за этим мужчиной с конца 2015 года по подозрению в планировании теракта на территории ФРГ.

Остальные 13 подозреваемых в возрасте от 21 до 31 года в настоящее время также проверяются по подозрению в финансировании терроризма.

Полиция провела серию точечных рейдов в ряде городов Германии.