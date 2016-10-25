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    Полиция Германии задержала 14 граждан России, подозреваемых в терроризме

    Один из них планировал присоединиться к группировке Исламское государство в Сирии

    Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ Полиция Германии выявила 14 граждан России, подозреваемых в организации финансирования терроризма, сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru.

    Отмечается, что это группа чеченцев из 11 мужчин и трех женщин. Они являются зарегистрированными беженцами, ищущими убежища, и ожидающими решения о возможности проживания в стране.

    По данным правоохранителей ФРГ, один из них, 28-летний мужчина, планировал присоединиться к террористической группировке "Исламское государство" в Сирии.

    Прокуратура Германии наблюдала за этим мужчиной с конца 2015 года по подозрению в планировании теракта на территории ФРГ.

    Остальные 13 подозреваемых в возрасте от 21 до 31 года в настоящее время также проверяются по подозрению в финансировании терроризма.

    Полиция провела серию точечных рейдов в ряде городов Германии.

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