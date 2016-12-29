Немецкая партия предлагает отправлять в Африку всех нелегальных мигрантов

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Состоящий в альянсе с партией канцлера ФРГ Ангелы Меркель баварский Христианско-социальный союз (ХСС) предлагает отправлять в Африку всех нелегальных беженцев, спасенных в Средиземном море, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Мы должны немедленно разрушить сложившийся на центральном средиземноморском маршруте механизм, который автоматически отправляет всех спасенных людей в Европу", - говорится в документе ХСС.

В случае, если беженцы уже попали в Германию, они должны удостоверить свои личности "уникальными личными документами", говорится далее в документе. Лица, не имеющие при себе паспорта либо других документов, которые удостоверяют личность, "должны оставаться на немецких границах и пребывать в транзитных зонах до установления их личности".

Помимо этого, в документе говорится о необходимости запрета на ношение платка или покрывала для женщин-мусульманок, которые работают в Германии судьями и прокурорами, так как в ином случае "доверие общественности из-за внешнего вида" данной категории госслужащих может быть "подорвано".