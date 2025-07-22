Немецкая медиакомпания SWMH подверглась хакерской атаке

Немецкая медиакомпания Südwestdeutsche Medienholding (SWMH), которая издает одну из крупнейших газет Германии Süddeutsche Zeitung, подверглась хакерской атаке.
Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.
"Südwestdeutsche Zeitung столкнулась с критическим инцидентом, связанным с информационной безопасностью. Неавторизованные третьи лица в короткие сроки смогли получить доступ к сети SWMH. SWMH заблокировала этот доступ", - заявили в медиахолдинге.
Хакеры атаковали центральную сеть компании, однако инцидент не повлиял на работу онлайн-платформ и выход газет. Все издания продолжают публиковаться в обычном режиме.
В SWMH подчеркнули, что в сотрудничестве с правоохранительными органами ведется работа по установлению личностей хакеров и их целей. Также компания намерена усилить меры по обеспечению кибербезопасности, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем.